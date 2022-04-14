Baklava (BAVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baklava (BAVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baklava (BAVA) Informatie Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits. Officiële website: https://baklava.space/

Baklava (BAVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baklava (BAVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.86K $ 17.86K $ 17.86K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 654.67M $ 654.67M $ 654.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.27K $ 27.27K $ 27.27K Hoogste ooit: $ 0.147726 $ 0.147726 $ 0.147726 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Baklava (BAVA) prijs

Baklava (BAVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baklava (BAVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAVA begrijpt, kun je de live prijs van BAVA token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAVA Wil je weten waar je BAVA naartoe gaat? Onze BAVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAVA token!

