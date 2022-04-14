BAKKT (BAKKT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BAKKT (BAKKT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BAKKT (BAKKT) Informatie The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends. Officiële website: https://bakkt.meme

BAKKT (BAKKT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BAKKT (BAKKT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 149.15K $ 149.15K $ 149.15K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 149.15K $ 149.15K $ 149.15K Hoogste ooit: $ 0.003245 $ 0.003245 $ 0.003245 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001492 $ 0.0001492 $ 0.0001492 Meer informatie over BAKKT (BAKKT) prijs

BAKKT (BAKKT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BAKKT (BAKKT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAKKT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAKKT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAKKT begrijpt, kun je de live prijs van BAKKT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAKKT Wil je weten waar je BAKKT naartoe gaat? Onze BAKKT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAKKT token!

