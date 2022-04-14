BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BAKENEKO (BAKENEKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BAKENEKO (BAKENEKO) Informatie BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life. Officiële website: https://bakenekobsc.com

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BAKENEKO (BAKENEKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.77K $ 17.77K $ 17.77K Totale voorraad: $ 624.89B $ 624.89B $ 624.89B Circulerende voorraad: $ 563.19B $ 563.19B $ 563.19B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.72K $ 19.72K $ 19.72K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BAKENEKO (BAKENEKO) prijs

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BAKENEKO (BAKENEKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAKENEKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAKENEKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAKENEKO begrijpt, kun je de live prijs van BAKENEKO token verkennen!

