Baked (BAKED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -0.39% Prijswijziging (7D) -13.54% Prijswijziging (7D) -13.54%

Baked (BAKED) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BAKED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BAKED hoogste prijs aller tijden is $ 0.094376, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BAKED met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.39% in de afgelopen 24 uur en -13.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Baked (BAKED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 138.00K$ 138.00K $ 138.00K Circulerende voorraad 69.80M 69.80M 69.80M Totale voorraad 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Baked is $ 32.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BAKED is 69.80M, met een totale voorraad van 300000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 138.00K.