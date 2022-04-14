bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in bAInance Labs (BAINANCE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

bAInance Labs (BAINANCE) Informatie bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Officiële website: https://bainancelabs.com Koop nu BAINANCE!

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor bAInance Labs (BAINANCE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 267.49K $ 267.49K $ 267.49K Totale voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Circulerende voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 267.49K $ 267.49K $ 267.49K Hoogste ooit: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00024317 $ 0.00024317 $ 0.00024317 Meer informatie over bAInance Labs (BAINANCE) prijs

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van bAInance Labs (BAINANCE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAINANCE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAINANCE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAINANCE begrijpt, kun je de live prijs van BAINANCE token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAINANCE Wil je weten waar je BAINANCE naartoe gaat? Onze BAINANCE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAINANCE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!