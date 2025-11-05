BAI Stablecoin (BAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.996645 24u hoog $ 1.019 Hoogste prijs ooit $ 1.45 Laagste prijs $ 0.814914 Prijswijziging (1u) +0.28% Prijswijziging (1D) +0.40% Prijswijziging (7D) -0.75%

BAI Stablecoin (BAI) real-time prijs is $1.01. De afgelopen 24 uur werd er BAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.996645 en een hoogtepunt van $ 1.019, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BAI hoogste prijs aller tijden is $ 1.45, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.814914 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BAI met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, +0.40% in de afgelopen 24 uur en -0.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BAI Stablecoin (BAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 234.72K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 234.72K Circulerende voorraad 232.35K Totale voorraad 232,346.6672308294

De huidige marktkapitalisatie van BAI Stablecoin is $ 234.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BAI is 232.35K, met een totale voorraad van 232346.6672308294. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 234.72K.