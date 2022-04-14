Bag (BAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bag (BAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bag (BAG) Informatie Bag.win is the world's most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn. Officiële website: https://bag.win Whitepaper: https://docs.bagcoin.org Koop nu BAG!

Bag (BAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bag (BAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 660.01K $ 660.01K $ 660.01K Totale voorraad: $ 5.94B $ 5.94B $ 5.94B Circulerende voorraad: $ 5.94B $ 5.94B $ 5.94B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 660.01K $ 660.01K $ 660.01K Hoogste ooit: $ 0.00620995 $ 0.00620995 $ 0.00620995 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011138 $ 0.00011138 $ 0.00011138 Meer informatie over Bag (BAG) prijs

Bag (BAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bag (BAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAG begrijpt, kun je de live prijs van BAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAG Wil je weten waar je BAG naartoe gaat? Onze BAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAG token!

