Bag on Bonk (BAG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0010115 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.90% Prijswijziging (1D) -18.09% Prijswijziging (7D) -48.50%

Bag on Bonk (BAG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BAG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BAG hoogste prijs aller tijden is $ 0.0010115, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BAG met +0.90% veranderd in het afgelopen uur, -18.09% in de afgelopen 24 uur en -48.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bag on Bonk (BAG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 156.14K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 156.14K Circulerende voorraad 999.81M Totale voorraad 999,811,586.312771

De huidige marktkapitalisatie van Bag on Bonk is $ 156.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BAG is 999.81M, met een totale voorraad van 999811586.312771. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 156.14K.