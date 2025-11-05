BeursDEX+
De live Bag on Bonk prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BAG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BAG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Bag on Bonk prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BAG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BAG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 BAG naar USD live prijs:

$0.00015615
$0.00015615$0.00015615
-18.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Bag on Bonk (BAG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BAG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BAG hoogste prijs aller tijden is $ 0.0010115, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BAG met +0.90% veranderd in het afgelopen uur, -18.09% in de afgelopen 24 uur en -48.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van Bag on Bonk is $ 156.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BAG is 999.81M, met een totale voorraad van 999811586.312771. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 156.14K.

Bag on Bonk (BAG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Bag on Bonk naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Bag on Bonk naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Bag on Bonk naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Bag on Bonk naar USD $ 0.

Wat is Bag on Bonk (BAG)?

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

Bag on Bonk Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bag on Bonk (BAG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bag on Bonk (BAG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bag on Bonk te bekijken.

Bekijk nu de Bag on Bonk prijsvoorspelling !

BAG naar lokale valuta's

Bag on Bonk (BAG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bag on Bonk (BAG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BAG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bag on Bonk (BAG)

Hoeveel is Bag on Bonk (BAG) vandaag waard?
De live BAG prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BAG naar USD prijs?
De huidige prijs van BAG naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bag on Bonk?
De marktkapitalisatie van BAG is $ 156.14K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BAG?
De circulerende voorraad van BAG is 999.81M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BAG?
BAG bereikte een ATH-prijs van 0.0010115 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BAG?
BAG zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BAG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BAG is -- USD.
Zal BAG dit jaar hoger gaan?
BAG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BAG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Bag on Bonk (BAG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

