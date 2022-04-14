BADCATsol ($BADCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BADCATsol ($BADCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BADCATsol ($BADCAT) Informatie BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he's the top cat in town. BadCat'S a lazy, degenerate gambler. Officiële website: https://badcatgang.com/

BADCATsol ($BADCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BADCATsol ($BADCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.23K $ 17.23K $ 17.23K Totale voorraad: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Circulerende voorraad: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.23K $ 17.23K $ 17.23K Hoogste ooit: $ 0.02162212 $ 0.02162212 $ 0.02162212 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BADCATsol ($BADCAT) prijs

BADCATsol ($BADCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BADCATsol ($BADCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BADCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BADCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BADCAT begrijpt, kun je de live prijs van $BADCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BADCAT Wil je weten waar je $BADCAT naartoe gaat? Onze $BADCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BADCAT token!

