Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.11931 $ 0.11931 $ 0.11931 24u laag $ 0.122189 $ 0.122189 $ 0.122189 24u hoog 24u laag $ 0.11931$ 0.11931 $ 0.11931 24u hoog $ 0.122189$ 0.122189 $ 0.122189 Hoogste prijs ooit $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Laagste prijs $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) +1.00% Prijswijziging (7D) -18.79% Prijswijziging (7D) -18.79%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) real-time prijs is $0.121424. De afgelopen 24 uur werd er BLUNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.11931 en een hoogtepunt van $ 0.122189, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLUNA hoogste prijs aller tijden is $ 2.21, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.061061 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLUNA met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, +1.00% in de afgelopen 24 uur en -18.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 178.06K$ 178.06K $ 178.06K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 178.06K$ 178.06K $ 178.06K Circulerende voorraad 1.47M 1.47M 1.47M Totale voorraad 1,466,207.229598 1,466,207.229598 1,466,207.229598

De huidige marktkapitalisatie van Backbone Labs Staked LUNA is $ 178.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLUNA is 1.47M, met een totale voorraad van 1466207.229598. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 178.06K.