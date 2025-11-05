Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.44% Prijswijziging (1D) -9.67% Prijswijziging (7D) -11.56% Prijswijziging (7D) -11.56%

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BEET verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BEET hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BEET met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, -9.67% in de afgelopen 24 uur en -11.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.66K$ 9.66K $ 9.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.66K$ 9.66K $ 9.66K Circulerende voorraad 961.90M 961.90M 961.90M Totale voorraad 961,898,543.254809 961,898,543.254809 961,898,543.254809

De huidige marktkapitalisatie van Back2EmploymentEducationTraining is $ 9.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BEET is 961.90M, met een totale voorraad van 961898543.254809. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.66K.