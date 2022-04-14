BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BabyMooDeng (BABYDENG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BabyMooDeng (BABYDENG) Informatie BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy . BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy . Officiële website: https://babydeng.com Koop nu BABYDENG!

BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BabyMooDeng (BABYDENG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.64K $ 33.64K $ 33.64K Totale voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Circulerende voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.64K $ 33.64K $ 33.64K Hoogste ooit: $ 0.00150253 $ 0.00150253 $ 0.00150253 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BabyMooDeng (BABYDENG) prijs

BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BabyMooDeng (BABYDENG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABYDENG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABYDENG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABYDENG begrijpt, kun je de live prijs van BABYDENG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BABYDENG Wil je weten waar je BABYDENG naartoe gaat? Onze BABYDENG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BABYDENG token!

