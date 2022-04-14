BabyLofi (BABYLOFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BabyLofi (BABYLOFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BabyLofi (BABYLOFI) Informatie My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍 My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍 Officiële website: https://babylofionsui.web.app/ Koop nu BABYLOFI!

BabyLofi (BABYLOFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BabyLofi (BABYLOFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.17K $ 13.17K $ 13.17K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.17K $ 13.17K $ 13.17K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BabyLofi (BABYLOFI) prijs

BabyLofi (BABYLOFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BabyLofi (BABYLOFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABYLOFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABYLOFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABYLOFI begrijpt, kun je de live prijs van BABYLOFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van BABYLOFI Wil je weten waar je BABYLOFI naartoe gaat? Onze BABYLOFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BABYLOFI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!