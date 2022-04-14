BabyBuilder (BBOB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BabyBuilder (BBOB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BabyBuilder (BBOB) Informatie Baby Builder ($BBOB) is a community-driven project launched on BNB Chain, inspired by the success of $BOB. Its purpose is to unite a growing community around the concept of continuous building — symbolizing growth, early-stage innovation, and long-term vision. $BBOB aims to develop real utility through marketing momentum, community engagement, and future integrations with DeFi, NFTs, and gamified features. It represents the beginning of a larger ecosystem, emphasizing organic growth and strategic expansion. Officiële website: https://www.babybuilder.xyz

BabyBuilder (BBOB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BabyBuilder (BBOB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 203.18K $ 203.18K $ 203.18K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 203.18K $ 203.18K $ 203.18K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002029 $ 0.0002029 $ 0.0002029 Meer informatie over BabyBuilder (BBOB) prijs

BabyBuilder (BBOB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BabyBuilder (BBOB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BBOB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BBOB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BBOB begrijpt, kun je de live prijs van BBOB token verkennen!

