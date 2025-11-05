Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) -2.55% Prijswijziging (7D) -13.71% Prijswijziging (7D) -13.71%

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BABYWLFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BABYWLFI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BABYWLFI met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, -2.55% in de afgelopen 24 uur en -13.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 77.85K$ 77.85K $ 77.85K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 77.85K$ 77.85K $ 77.85K Circulerende voorraad 90.00B 90.00B 90.00B Totale voorraad 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Baby World Liberty Financial is $ 77.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BABYWLFI is 90.00B, met een totale voorraad van 90000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 77.85K.