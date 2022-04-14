Baby Wen (BWEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baby Wen (BWEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baby Wen (BWEN) Informatie Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don't fit with the new community-driven vibe That's where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he's not just another one who's trying to take profit from his followers, he's leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Officiële website: https://www.babywen.io Koop nu BWEN!

Baby Wen (BWEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baby Wen (BWEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 140.47K $ 140.47K $ 140.47K Totale voorraad: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Circulerende voorraad: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 140.47K $ 140.47K $ 140.47K Hoogste ooit: $ 0.218904 $ 0.218904 $ 0.218904 Laagste ooit: $ 0.00138986 $ 0.00138986 $ 0.00138986 Huidige prijs: $ 0.00140496 $ 0.00140496 $ 0.00140496 Meer informatie over Baby Wen (BWEN) prijs

Baby Wen (BWEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baby Wen (BWEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BWEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BWEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BWEN begrijpt, kun je de live prijs van BWEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van BWEN Wil je weten waar je BWEN naartoe gaat? Onze BWEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BWEN token!

