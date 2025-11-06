Baby Trash (BTRASH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) +3.54% Prijswijziging (7D) -22.02% Prijswijziging (7D) -22.02%

Baby Trash (BTRASH) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BTRASH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BTRASH hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BTRASH met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, +3.54% in de afgelopen 24 uur en -22.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Baby Trash (BTRASH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Circulerende voorraad 998.76M 998.76M 998.76M Totale voorraad 998,761,850.81844 998,761,850.81844 998,761,850.81844

