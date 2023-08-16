Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baby Shiba Inu (BABYSHIB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Informatie Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Officiële website: https://babyshib.vip Whitepaper: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Koop nu BABYSHIB!

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baby Shiba Inu (BABYSHIB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 412.80K $ 412.80K $ 412.80K Totale voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Circulerende voorraad: $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 438.99K $ 438.99K $ 438.99K Hoogste ooit: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0010452 $ 0.0010452 $ 0.0010452 Meer informatie over Baby Shiba Inu (BABYSHIB) prijs

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baby Shiba Inu (BABYSHIB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABYSHIB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABYSHIB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABYSHIB begrijpt, kun je de live prijs van BABYSHIB token verkennen!

Prijsvoorspelling van BABYSHIB Wil je weten waar je BABYSHIB naartoe gaat? Onze BABYSHIB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BABYSHIB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!