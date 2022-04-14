Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baby Purple Pepe (BABYPURPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Informatie Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. Officiële website: https://babypurpe.xyz/ Koop nu BABYPURPE!

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baby Purple Pepe (BABYPURPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.77K $ 36.77K $ 36.77K Totale voorraad: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M Circulerende voorraad: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.77K $ 36.77K $ 36.77K Hoogste ooit: $ 0.00151285 $ 0.00151285 $ 0.00151285 Laagste ooit: $ 0.0000155 $ 0.0000155 $ 0.0000155 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Baby Purple Pepe (BABYPURPE) prijs

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baby Purple Pepe (BABYPURPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABYPURPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABYPURPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABYPURPE begrijpt, kun je de live prijs van BABYPURPE token verkennen!

Prijsvoorspelling van BABYPURPE Wil je weten waar je BABYPURPE naartoe gaat? Onze BABYPURPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BABYPURPE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!