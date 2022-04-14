Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baby Pnut (BABYPNUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baby Pnut (BABYPNUT) Informatie Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Officiële website: https://babypnut.io/

Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baby Pnut (BABYPNUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.22K $ 39.22K $ 39.22K Totale voorraad: $ 979.07M $ 979.07M $ 979.07M Circulerende voorraad: $ 979.07M $ 979.07M $ 979.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.22K $ 39.22K $ 39.22K Hoogste ooit: $ 0.00769387 $ 0.00769387 $ 0.00769387 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Baby Pnut (BABYPNUT) prijs

Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baby Pnut (BABYPNUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABYPNUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABYPNUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABYPNUT begrijpt, kun je de live prijs van BABYPNUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BABYPNUT Wil je weten waar je BABYPNUT naartoe gaat? Onze BABYPNUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BABYPNUT token!

