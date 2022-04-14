Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baby Neiro (BABYNEIRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baby Neiro (BABYNEIRO) Informatie In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king. Officiële website: https://baby-neiro.io/

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baby Neiro (BABYNEIRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 858.93K $ 858.93K $ 858.93K Totale voorraad: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Circulerende voorraad: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 858.93K $ 858.93K $ 858.93K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Baby Neiro (BABYNEIRO) prijs

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baby Neiro (BABYNEIRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABYNEIRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABYNEIRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABYNEIRO begrijpt, kun je de live prijs van BABYNEIRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BABYNEIRO Wil je weten waar je BABYNEIRO naartoe gaat? Onze BABYNEIRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BABYNEIRO token!

