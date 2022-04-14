Baby JubJub (BJUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baby JubJub (BJUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baby JubJub (BJUB) Informatie Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight Officiële website: https://babyjubjub.xyz/

Baby JubJub (BJUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baby JubJub (BJUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 150.85K $ 150.85K $ 150.85K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 8.82B $ 8.82B $ 8.82B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.03K $ 171.03K $ 171.03K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Baby JubJub (BJUB) prijs

Baby JubJub (BJUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baby JubJub (BJUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BJUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BJUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BJUB begrijpt, kun je de live prijs van BJUB token verkennen!

