De live Baby DOWGE prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BABY DOWGE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BABY DOWGE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BABY DOWGE

BABY DOWGE Prijsinformatie

Wat is BABY DOWGE

BABY DOWGE officiële website

BABY DOWGE tokenomie

BABY DOWGE Prijsvoorspelling

Baby DOWGE logo

Baby DOWGE Prijs (BABY DOWGE)

Niet genoteerd

1 BABY DOWGE naar USD live prijs:

$0.00024103
$0.00024103$0.00024103
-7.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:45:40 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566$ 0.00323566

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-7.68%

-19.17%

-19.17%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BABY DOWGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BABY DOWGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00323566, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BABY DOWGE met +0.40% veranderd in het afgelopen uur, -7.68% in de afgelopen 24 uur en -19.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Marktinformatie

$ 241.02K
$ 241.02K$ 241.02K

--
----

$ 241.02K
$ 241.02K$ 241.02K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,668.125516
999,971,668.125516 999,971,668.125516

De huidige marktkapitalisatie van Baby DOWGE is $ 241.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BABY DOWGE is 999.97M, met een totale voorraad van 999971668.125516. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 241.02K.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Baby DOWGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Baby DOWGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Baby DOWGE naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Baby DOWGE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-7.68%
30 dagen$ 0-63.91%
60 dagen$ 0-13.94%
90 dagen$ 0--

Wat is Baby DOWGE (BABY DOWGE)?

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) hulpbron

Officiële website

Baby DOWGE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Baby DOWGE (BABY DOWGE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Baby DOWGE (BABY DOWGE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Baby DOWGE te bekijken.

Bekijk nu de Baby DOWGE prijsvoorspelling !

BABY DOWGE naar lokale valuta's

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Baby DOWGE (BABY DOWGE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BABY DOWGE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Hoeveel is Baby DOWGE (BABY DOWGE) vandaag waard?
De live BABY DOWGE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BABY DOWGE naar USD prijs?
De huidige prijs van BABY DOWGE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Baby DOWGE?
De marktkapitalisatie van BABY DOWGE is $ 241.02K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BABY DOWGE?
De circulerende voorraad van BABY DOWGE is 999.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BABY DOWGE?
BABY DOWGE bereikte een ATH-prijs van 0.00323566 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BABY DOWGE?
BABY DOWGE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BABY DOWGE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BABY DOWGE is -- USD.
Zal BABY DOWGE dit jaar hoger gaan?
BABY DOWGE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BABY DOWGE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:45:40 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

