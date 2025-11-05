Baby DOWGE (BABY DOWGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.40% Prijswijziging (1D) -7.68% Prijswijziging (7D) -19.17% Prijswijziging (7D) -19.17%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BABY DOWGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BABY DOWGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00323566, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BABY DOWGE met +0.40% veranderd in het afgelopen uur, -7.68% in de afgelopen 24 uur en -19.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 241.02K$ 241.02K $ 241.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 241.02K$ 241.02K $ 241.02K Circulerende voorraad 999.97M 999.97M 999.97M Totale voorraad 999,971,668.125516 999,971,668.125516 999,971,668.125516

De huidige marktkapitalisatie van Baby DOWGE is $ 241.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BABY DOWGE is 999.97M, met een totale voorraad van 999971668.125516. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 241.02K.