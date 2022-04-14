BaaSid (BAAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BaaSid (BAAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BaaSid (BAAS) Informatie BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server.

BaaSid (BAAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BaaSid (BAAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.40B $ 7.40B $ 7.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Hoogste ooit: $ 0.02764465 $ 0.02764465 $ 0.02764465 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0003134 $ 0.0003134 $ 0.0003134 Meer informatie over BaaSid (BAAS) prijs

BaaSid (BAAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BaaSid (BAAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAAS begrijpt, kun je de live prijs van BAAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BAAS Wil je weten waar je BAAS naartoe gaat? Onze BAAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

