B20 (B20) Informatie B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse's mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the "keys" to this digital vault. Officiële website: https://b20.whalestreet.xyz

B20 (B20) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor B20 (B20), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 243.67K $ 243.67K $ 243.67K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 489.84K $ 489.84K $ 489.84K Hoogste ooit: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Laagste ooit: $ 0.01405272 $ 0.01405272 $ 0.01405272 Huidige prijs: $ 0.04898396 $ 0.04898396 $ 0.04898396 Meer informatie over B20 (B20) prijs

B20 (B20) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van B20 (B20) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal B20 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel B20 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van B20 begrijpt, kun je de live prijs van B20 token verkennen!

