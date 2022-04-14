b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in b14g dualCORE (DUALCORE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

b14g dualCORE (DUALCORE) Informatie b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Officiële website: https://app.b14g.xyz/ Koop nu DUALCORE!

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor b14g dualCORE (DUALCORE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Totale voorraad: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Circulerende voorraad: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Hoogste ooit: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 Laagste ooit: $ 0.378824 $ 0.378824 $ 0.378824 Huidige prijs: $ 0.471778 $ 0.471778 $ 0.471778 Meer informatie over b14g dualCORE (DUALCORE) prijs

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van b14g dualCORE (DUALCORE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUALCORE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUALCORE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUALCORE begrijpt, kun je de live prijs van DUALCORE token verkennen!

Prijsvoorspelling van DUALCORE Wil je weten waar je DUALCORE naartoe gaat? Onze DUALCORE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DUALCORE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!