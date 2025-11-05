B All In (BALLIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000886 $ 0.00000886 $ 0.00000886 24u laag $ 0.00000989 $ 0.00000989 $ 0.00000989 24u hoog 24u laag $ 0.00000886$ 0.00000886 $ 0.00000886 24u hoog $ 0.00000989$ 0.00000989 $ 0.00000989 Hoogste prijs ooit $ 0.00020264$ 0.00020264 $ 0.00020264 Laagste prijs $ 0.00000886$ 0.00000886 $ 0.00000886 Prijswijziging (1u) +0.19% Prijswijziging (1D) +0.00% Prijswijziging (7D) -32.81% Prijswijziging (7D) -32.81%

B All In (BALLIN) real-time prijs is $0.00000962. De afgelopen 24 uur werd er BALLIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000886 en een hoogtepunt van $ 0.00000989, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BALLIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00020264, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000886 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BALLIN met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, +0.00% in de afgelopen 24 uur en -32.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

B All In (BALLIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Circulerende voorraad 999.77M 999.77M 999.77M Totale voorraad 999,769,370.42421 999,769,370.42421 999,769,370.42421

De huidige marktkapitalisatie van B All In is $ 9.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BALLIN is 999.77M, met een totale voorraad van 999769370.42421. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.62K.