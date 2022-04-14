Azizi (AZIZI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Azizi (AZIZI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Azizi (AZIZI) Informatie We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏 We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏 Officiële website: https://buschgardens.com/tampa/babyrhino/ Koop nu AZIZI!

Azizi (AZIZI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Azizi (AZIZI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Totale voorraad: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M Circulerende voorraad: $ 988.13M $ 988.13M $ 988.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.55K $ 23.55K $ 23.55K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Azizi (AZIZI) prijs

Azizi (AZIZI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Azizi (AZIZI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AZIZI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AZIZI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AZIZI begrijpt, kun je de live prijs van AZIZI token verkennen!

Prijsvoorspelling van AZIZI Wil je weten waar je AZIZI naartoe gaat? Onze AZIZI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AZIZI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!