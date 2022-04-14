Ayin (AYIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ayin (AYIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ayin (AYIN) Informatie What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What's next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading. Officiële website: https://ayin.app Whitepaper: https://docs.ayin.app

Ayin (AYIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ayin (AYIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 122.03K $ 122.03K $ 122.03K Totale voorraad: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Circulerende voorraad: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 122.03K $ 122.03K $ 122.03K Hoogste ooit: $ 33.15 $ 33.15 $ 33.15 Laagste ooit: $ 0.05798 $ 0.05798 $ 0.05798 Huidige prijs: $ 0.071901 $ 0.071901 $ 0.071901 Meer informatie over Ayin (AYIN) prijs

Ayin (AYIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ayin (AYIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AYIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AYIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AYIN begrijpt, kun je de live prijs van AYIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van AYIN Wil je weten waar je AYIN naartoe gaat? Onze AYIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AYIN token!

