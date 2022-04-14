Axoria (AX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Axoria (AX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Axoria (AX) Informatie Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure. Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure. Officiële website: https://axoria.online Whitepaper: https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf Koop nu AX!

Axoria (AX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Axoria (AX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.46K $ 27.46K $ 27.46K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.46K $ 27.46K $ 27.46K Hoogste ooit: $ 0.00579212 $ 0.00579212 $ 0.00579212 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027459 $ 0.00027459 $ 0.00027459 Meer informatie over Axoria (AX) prijs

Axoria (AX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Axoria (AX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AX begrijpt, kun je de live prijs van AX token verkennen!

