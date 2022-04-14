Axira (AXI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Axira (AXI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Axira (AXI) Informatie Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app. Officiële website: https://axira.tools/

Axira (AXI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Axira (AXI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Hoogste ooit: $ 0.00039401 $ 0.00039401 $ 0.00039401 Laagste ooit: $ 0.00000297 $ 0.00000297 $ 0.00000297 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Axira (AXI) prijs

Axira (AXI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Axira (AXI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AXI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AXI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AXI begrijpt, kun je de live prijs van AXI token verkennen!

Prijsvoorspelling van AXI Wil je weten waar je AXI naartoe gaat? Onze AXI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AXI token!

