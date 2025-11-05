Axelrod by Virtuals (AXR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00927693 $ 0.00927693 $ 0.00927693 24u laag $ 0.01365519 $ 0.01365519 $ 0.01365519 24u hoog 24u laag $ 0.00927693$ 0.00927693 $ 0.00927693 24u hoog $ 0.01365519$ 0.01365519 $ 0.01365519 Hoogste prijs ooit $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Laagste prijs $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Prijswijziging (1u) +2.06% Prijswijziging (1D) -11.82% Prijswijziging (7D) +25.31% Prijswijziging (7D) +25.31%

Axelrod by Virtuals (AXR) real-time prijs is $0.0108578. De afgelopen 24 uur werd er AXR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00927693 en een hoogtepunt van $ 0.01365519, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AXR hoogste prijs aller tijden is $ 0.04937155, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00163668 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AXR met +2.06% veranderd in het afgelopen uur, -11.82% in de afgelopen 24 uur en +25.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Axelrod by Virtuals (AXR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Circulerende voorraad 642.14M 642.14M 642.14M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Axelrod by Virtuals is $ 6.97M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AXR is 642.14M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.86M.