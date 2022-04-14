Axelar (AXL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Axelar (AXL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Axelar (AXL) Informatie Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator's staking pool and receiving rewards, minus the validator's commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are "inflationary" — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Officiële website: https://axelar.network/ Whitepaper: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf

Axelar (AXL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Axelar (AXL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 327.76M $ 327.76M $ 327.76M Totale voorraad: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B Circulerende voorraad: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 383.19M $ 383.19M $ 383.19M Hoogste ooit: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 Laagste ooit: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Huidige prijs: $ 0.31458 $ 0.31458 $ 0.31458 Meer informatie over Axelar (AXL) prijs

Axelar (AXL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Axelar (AXL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AXL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AXL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AXL begrijpt, kun je de live prijs van AXL token verkennen!

