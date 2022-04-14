AXEL (AXEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AXEL (AXEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AXEL (AXEL) Informatie The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL. The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL. Officiële website: https://axel.network/ Koop nu AXEL!

AXEL (AXEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AXEL (AXEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 141.98M $ 141.98M $ 141.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.09M $ 18.09M $ 18.09M Hoogste ooit: $ 0.349088 $ 0.349088 $ 0.349088 Laagste ooit: $ 0.01349924 $ 0.01349924 $ 0.01349924 Huidige prijs: $ 0.01809334 $ 0.01809334 $ 0.01809334 Meer informatie over AXEL (AXEL) prijs

AXEL (AXEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AXEL (AXEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AXEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AXEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AXEL begrijpt, kun je de live prijs van AXEL token verkennen!

Prijsvoorspelling van AXEL Wil je weten waar je AXEL naartoe gaat? Onze AXEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AXEL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!