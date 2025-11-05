Awoke (AWOKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01883025 $ 0.01883025 $ 0.01883025 24u laag $ 0.02076972 $ 0.02076972 $ 0.02076972 24u hoog 24u laag $ 0.01883025$ 0.01883025 $ 0.01883025 24u hoog $ 0.02076972$ 0.02076972 $ 0.02076972 Hoogste prijs ooit $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Laagste prijs $ 0.01883025$ 0.01883025 $ 0.01883025 Prijswijziging (1u) +0.91% Prijswijziging (1D) -2.26% Prijswijziging (7D) -22.75% Prijswijziging (7D) -22.75%

Awoke (AWOKE) real-time prijs is $0.0203002. De afgelopen 24 uur werd er AWOKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01883025 en een hoogtepunt van $ 0.02076972, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AWOKE hoogste prijs aller tijden is $ 6.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01883025 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AWOKE met +0.91% veranderd in het afgelopen uur, -2.26% in de afgelopen 24 uur en -22.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Awoke (AWOKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Circulerende voorraad 1000.00K 1000.00K 1000.00K Totale voorraad 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

De huidige marktkapitalisatie van Awoke is $ 20.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AWOKE is 1000.00K, met een totale voorraad van 999997.35332. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.30K.