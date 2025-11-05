BeursDEX+
De live Awoke prijs vandaag is 0.0203002 USD. Volg realtime AWOKE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AWOKE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AWOKE

AWOKE Prijsinformatie

Wat is AWOKE

AWOKE officiële website

AWOKE tokenomie

AWOKE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Awoke logo

Awoke Prijs (AWOKE)

Niet genoteerd

1 AWOKE naar USD live prijs:

$0.0203002
$0.0203002
-2.20%1D
mexc
USD
Awoke (AWOKE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:24:13 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01883025
$ 0.01883025
24u laag
$ 0.02076972
$ 0.02076972
24u hoog

$ 0.01883025
$ 0.01883025

$ 0.02076972
$ 0.02076972

$ 6.33
$ 6.33

$ 0.01883025
$ 0.01883025

+0.91%

-2.26%

-22.75%

-22.75%

Awoke (AWOKE) real-time prijs is $0.0203002. De afgelopen 24 uur werd er AWOKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01883025 en een hoogtepunt van $ 0.02076972, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AWOKE hoogste prijs aller tijden is $ 6.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01883025 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AWOKE met +0.91% veranderd in het afgelopen uur, -2.26% in de afgelopen 24 uur en -22.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Awoke (AWOKE) Marktinformatie

$ 20.30K
$ 20.30K

--
--

$ 20.30K
$ 20.30K

1000.00K
1000.00K

999,997.35332
999,997.35332

De huidige marktkapitalisatie van Awoke is $ 20.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AWOKE is 1000.00K, met een totale voorraad van 999997.35332. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.30K.

Awoke (AWOKE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Awoke naar USD $ -0.0004695232476835.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Awoke naar USD $ -0.0171108477.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Awoke naar USD $ -0.0201650595.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Awoke naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0004695232476835-2.26%
30 dagen$ -0.0171108477-84.28%
60 dagen$ -0.0201650595-99.33%
90 dagen$ 0--

Wat is Awoke (AWOKE)?

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

Awoke (AWOKE) hulpbron

Officiële website

Awoke Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Awoke (AWOKE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Awoke (AWOKE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Awoke te bekijken.

Bekijk nu de Awoke prijsvoorspelling !

AWOKE naar lokale valuta's

Awoke (AWOKE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Awoke (AWOKE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AWOKE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Awoke (AWOKE)

Hoeveel is Awoke (AWOKE) vandaag waard?
De live AWOKE prijs in USD is 0.0203002 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AWOKE naar USD prijs?
De huidige prijs van AWOKE naar USD is $ 0.0203002. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Awoke?
De marktkapitalisatie van AWOKE is $ 20.30K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AWOKE?
De circulerende voorraad van AWOKE is 1000.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AWOKE?
AWOKE bereikte een ATH-prijs van 6.33 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AWOKE?
AWOKE zag een ATL-prijs van 0.01883025 USD.
Wat is het handelsvolume van AWOKE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AWOKE is -- USD.
Zal AWOKE dit jaar hoger gaan?
AWOKE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AWOKE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:24:13 (UTC+8)

$102,654.76

$3,343.99

$158.37

$1.0001

$1.0123

$102,654.76

$3,343.99

$158.37

$2.2701

$0.16506

