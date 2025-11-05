Avocado DAO (AVG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00392663 24u hoog $ 0.00454063 Hoogste prijs ooit $ 2.69 Laagste prijs $ 0.00392663 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -6.15% Prijswijziging (7D) -18.69%

Avocado DAO (AVG) real-time prijs is $0.00414567. De afgelopen 24 uur werd er AVG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00392663 en een hoogtepunt van $ 0.00454063, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AVG hoogste prijs aller tijden is $ 2.69, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00392663 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AVG met -- veranderd in het afgelopen uur, -6.15% in de afgelopen 24 uur en -18.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Avocado DAO (AVG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 623.36K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.15M Circulerende voorraad 150.36M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Avocado DAO is $ 623.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVG is 150.36M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.15M.