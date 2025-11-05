Avo (AVO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00752386 $ 0.00752386 $ 0.00752386 24u laag $ 0.00897509 $ 0.00897509 $ 0.00897509 24u hoog 24u laag $ 0.00752386$ 0.00752386 $ 0.00752386 24u hoog $ 0.00897509$ 0.00897509 $ 0.00897509 Hoogste prijs ooit $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Laagste prijs $ 0.00045629$ 0.00045629 $ 0.00045629 Prijswijziging (1u) +0.75% Prijswijziging (1D) -2.37% Prijswijziging (7D) -34.43% Prijswijziging (7D) -34.43%

Avo (AVO) real-time prijs is $0.00876228. De afgelopen 24 uur werd er AVO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00752386 en een hoogtepunt van $ 0.00897509, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AVO hoogste prijs aller tijden is $ 0.02710749, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00045629 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AVO met +0.75% veranderd in het afgelopen uur, -2.37% in de afgelopen 24 uur en -34.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Avo (AVO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Circulerende voorraad 999.97M 999.97M 999.97M Totale voorraad 999,969,206.5249536 999,969,206.5249536 999,969,206.5249536

De huidige marktkapitalisatie van Avo is $ 8.76M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVO is 999.97M, met een totale voorraad van 999969206.5249536. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.76M.