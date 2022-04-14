Aver AI (AVER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aver AI (AVER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aver AI (AVER) Informatie Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations. Officiële website: https://aver.co/ Whitepaper: https://docs.aver.co/

Aver AI (AVER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aver AI (AVER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.89K Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 97.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.23K Hoogste ooit: $ 0.04592821 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015227

Aver AI (AVER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aver AI (AVER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVER begrijpt, kun je de live prijs van AVER token verkennen!

Prijsvoorspelling van AVER Wil je weten waar je AVER naartoe gaat? Onze AVER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVER token!

