Avarik Saga (AVRK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Avarik Saga (AVRK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Avarik Saga (AVRK) Informatie At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We're combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Officiële website: https://avariksaga.com/ Whitepaper: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga

Avarik Saga (AVRK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Avarik Saga (AVRK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 308.70K $ 308.70K $ 308.70K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 818.00K $ 818.00K $ 818.00K Hoogste ooit: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 Laagste ooit: $ 0.00163093 $ 0.00163093 $ 0.00163093 Huidige prijs: $ 0.001636 $ 0.001636 $ 0.001636 Meer informatie over Avarik Saga (AVRK) prijs

Avarik Saga (AVRK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Avarik Saga (AVRK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVRK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVRK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVRK begrijpt, kun je de live prijs van AVRK token verkennen!

