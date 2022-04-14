Avant USD (AVUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Avant USD (AVUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Avant USD (AVUSD) Informatie Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Officiële website: https://www.avantprotocol.com/

Avant USD (AVUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Avant USD (AVUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.82M $ 120.82M $ 120.82M Totale voorraad: $ 120.78M $ 120.78M $ 120.78M Circulerende voorraad: $ 120.78M $ 120.78M $ 120.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.82M $ 120.82M $ 120.82M Hoogste ooit: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Laagste ooit: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over Avant USD (AVUSD) prijs

Avant USD (AVUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Avant USD (AVUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVUSD begrijpt, kun je de live prijs van AVUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van AVUSD Wil je weten waar je AVUSD naartoe gaat? Onze AVUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVUSD token!

