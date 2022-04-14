AvaCoach (AVAC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AvaCoach (AVAC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AvaCoach (AVAC) Informatie AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach! Officiële website: https://www.avacoach.ai/

AvaCoach (AVAC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AvaCoach (AVAC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 260.95K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 756.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 345.04K Hoogste ooit: $ 0.01010404 Laagste ooit: $ 0.00025907 Huidige prijs: $ 0.00034504

AvaCoach (AVAC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AvaCoach (AVAC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVAC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVAC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVAC begrijpt, kun je de live prijs van AVAC token verkennen!

Prijsvoorspelling van AVAC Wil je weten waar je AVAC naartoe gaat? Onze AVAC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVAC token!

