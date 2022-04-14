Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Autonomous Virtual Beings (AVB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Autonomous Virtual Beings (AVB) Informatie $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Officiële website: https://avb.gg Koop nu AVB!

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Autonomous Virtual Beings (AVB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 804.51K $ 804.51K $ 804.51K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 804.51K $ 804.51K $ 804.51K Hoogste ooit: $ 0.077253 $ 0.077253 $ 0.077253 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00080456 $ 0.00080456 $ 0.00080456 Meer informatie over Autonomous Virtual Beings (AVB) prijs

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Autonomous Virtual Beings (AVB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVB begrijpt, kun je de live prijs van AVB token verkennen!

Prijsvoorspelling van AVB Wil je weten waar je AVB naartoe gaat? Onze AVB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!