USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Officiële website: https://www.ussd.ai/ Whitepaper: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Autonomous Secure Dollar (USSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.92K $ 71.92K $ 71.92K Totale voorraad: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Circulerende voorraad: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 71.92K $ 71.92K $ 71.92K Hoogste ooit: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Laagste ooit: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 Huidige prijs: $ 0.999827 $ 0.999827 $ 0.999827 Meer informatie over Autonomous Secure Dollar (USSD) prijs

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Autonomous Secure Dollar (USSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USSD begrijpt, kun je de live prijs van USSD token verkennen!

