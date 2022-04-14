Automata (ATA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Automata (ATA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Automata (ATA) Informatie Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Officiële website: https://www.ata.network/ Whitepaper: https://docs.ata.network/research/lightpaper

Automata (ATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Automata (ATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.20M $ 23.20M $ 23.20M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.46M $ 39.46M $ 39.46M Hoogste ooit: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Laagste ooit: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Huidige prijs: $ 0.03944525 $ 0.03944525 $ 0.03944525 Meer informatie over Automata (ATA) prijs

Automata (ATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Automata (ATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATA begrijpt, kun je de live prijs van ATA token verkennen!

Prijsvoorspelling van ATA Wil je weten waar je ATA naartoe gaat? Onze ATA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATA token!

