Autolayer (LAY3R) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Autolayer (LAY3R), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Autolayer (LAY3R) Informatie Officiële website: https://autolayer.io/ Whitepaper: https://docs.autolayer.io/autolayer Koop nu LAY3R!

Autolayer (LAY3R) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Autolayer (LAY3R), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 93.91K $ 93.91K $ 93.91K Totale voorraad: $ 29.30M $ 29.30M $ 29.30M Circulerende voorraad: $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 206.34K $ 206.34K $ 206.34K Hoogste ooit: $ 0.502262 $ 0.502262 $ 0.502262 Laagste ooit: $ 0.00330797 $ 0.00330797 $ 0.00330797 Huidige prijs: $ 0.0070417 $ 0.0070417 $ 0.0070417 Meer informatie over Autolayer (LAY3R) prijs

Autolayer (LAY3R) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Autolayer (LAY3R) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAY3R tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAY3R tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAY3R begrijpt, kun je de live prijs van LAY3R token verkennen!

