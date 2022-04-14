Autobahn Network (TXL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Autobahn Network (TXL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Autobahn Network (TXL) Informatie The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. Officiële website: https://www.autobahn.network/

Autobahn Network (TXL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Autobahn Network (TXL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.21K $ 74.21K $ 74.21K Totale voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Circulerende voorraad: $ 127.12M $ 127.12M $ 127.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 350.24K $ 350.24K $ 350.24K Hoogste ooit: $ 0.812598 $ 0.812598 $ 0.812598 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00058017 $ 0.00058017 $ 0.00058017 Meer informatie over Autobahn Network (TXL) prijs

Autobahn Network (TXL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Autobahn Network (TXL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TXL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TXL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TXL begrijpt, kun je de live prijs van TXL token verkennen!

Prijsvoorspelling van TXL Wil je weten waar je TXL naartoe gaat? Onze TXL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

