Auto Finance (TOKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.168176 $ 0.168176 $ 0.168176 24u laag $ 0.192844 $ 0.192844 $ 0.192844 24u hoog 24u laag $ 0.168176$ 0.168176 $ 0.168176 24u hoog $ 0.192844$ 0.192844 $ 0.192844 Hoogste prijs ooit $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Laagste prijs $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Prijswijziging (1u) +0.90% Prijswijziging (1D) -5.06% Prijswijziging (7D) -17.27% Prijswijziging (7D) -17.27%

Auto Finance (TOKE) real-time prijs is $0.180442. De afgelopen 24 uur werd er TOKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.168176 en een hoogtepunt van $ 0.192844, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOKE hoogste prijs aller tijden is $ 79.02, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.12921 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOKE met +0.90% veranderd in het afgelopen uur, -5.06% in de afgelopen 24 uur en -17.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Auto Finance (TOKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.89M$ 14.89M $ 14.89M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 18.04M$ 18.04M $ 18.04M Circulerende voorraad 82.56M 82.56M 82.56M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Auto Finance is $ 14.89M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOKE is 82.56M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.04M.