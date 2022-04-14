Autist (AUTIST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Autist (AUTIST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Autist (AUTIST) Informatie It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Officiële website: https://x.com/autisthyper

Autist (AUTIST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Autist (AUTIST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 125.74K $ 125.74K $ 125.74K Totale voorraad: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Circulerende voorraad: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 125.74K $ 125.74K $ 125.74K Hoogste ooit: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 Laagste ooit: $ 0.131896 $ 0.131896 $ 0.131896 Huidige prijs: $ 0.222514 $ 0.222514 $ 0.222514 Meer informatie over Autist (AUTIST) prijs

Autist (AUTIST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Autist (AUTIST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUTIST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUTIST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUTIST begrijpt, kun je de live prijs van AUTIST token verkennen!

Prijsvoorspelling van AUTIST Wil je weten waar je AUTIST naartoe gaat? Onze AUTIST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AUTIST token!

