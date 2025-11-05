Australian Digital Dollar (AUDD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.636729 $ 0.636729 $ 0.636729 24u laag $ 0.650452 $ 0.650452 $ 0.650452 24u hoog 24u laag $ 0.636729$ 0.636729 $ 0.636729 24u hoog $ 0.650452$ 0.650452 $ 0.650452 Hoogste prijs ooit $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Laagste prijs $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -0.28% Prijswijziging (7D) -1.51% Prijswijziging (7D) -1.51%

Australian Digital Dollar (AUDD) real-time prijs is $0.647964. De afgelopen 24 uur werd er AUDD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.636729 en een hoogtepunt van $ 0.650452, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AUDD hoogste prijs aller tijden is $ 2.87, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.36464 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AUDD met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.28% in de afgelopen 24 uur en -1.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Australian Digital Dollar (AUDD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Circulerende voorraad 5.87M 5.87M 5.87M Totale voorraad 5,872,949.144638 5,872,949.144638 5,872,949.144638

De huidige marktkapitalisatie van Australian Digital Dollar is $ 3.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AUDD is 5.87M, met een totale voorraad van 5872949.144638. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.81M.