Austin Capitals (AUX) Informatie Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Officiële website: https://austintoken.live/

Austin Capitals (AUX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Austin Capitals (AUX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.62M $ 41.62M $ 41.62M Totale voorraad: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Circulerende voorraad: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.62M $ 41.62M $ 41.62M Hoogste ooit: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Laagste ooit: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Huidige prijs: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 Meer informatie over Austin Capitals (AUX) prijs

Austin Capitals (AUX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Austin Capitals (AUX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUX begrijpt, kun je de live prijs van AUX token verkennen!

Prijsvoorspelling van AUX Wil je weten waar je AUX naartoe gaat? Onze AUX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AUX token!

